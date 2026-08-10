Giá Staked USD Coin hôm nay

Giá Staked USD Coin (SUSD) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.977741, biến động 2.64% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SUSD sang USD là $ 0.977741 mỗi SUSD.

Staked USD Coin hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 4,996,148, với nguồn cung lưu hành 8.70M SUSD. Trong vòng 24 giờ qua, SUSD được giao dịch trong khoảng từ $ 0.974968 (thấp) đến $ 1.021 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.55, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.106663.

Về hiệu suất ngắn hạn, SUSD biến động -2.42% trong giờ qua và -2.67% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 2.72K.

Thông tin thị trường Staked USD Coin (SUSD)

Vốn hóa thị trường $ 5.00M$ 5.00M $ 5.00M Khối lượng (24H) $ 2.72K$ 2.72K $ 2.72K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.01M$ 5.01M $ 5.01M Nguồn cung lưu thông 8.70M 8.70M 8.70M Tổng cung 8,700,621.5623723 8,700,621.5623723 8,700,621.5623723

Vốn hoá thị trường hiện tại của Staked USD Coin là $ 5.00M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 2.72K. Nguồn cung lưu hành của SUSD là 8.70M, với tổng nguồn cung là 8700621.5623723. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.01M.