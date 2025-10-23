Thông tin giá theo USD của Staked msUSD (SMSUSD)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0
Thấp nhất 24H $ 0
Cao nhất 24H $ 0
ATH $ 1.025
Giá thấp nhất $ 0.694559
Biến động giá (1 giờ) --
Biến động giá (1D) --
Biến động giá (7 ngày) 0.00%

Giá thời gian thực của Staked msUSD (SMSUSD) là $0.694562. Trong 24 giờ qua, SMSUSD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SMSUSD là $ 1.025, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.694559.

Về hiệu suất ngắn hạn, SMSUSD đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và 0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Staked msUSD (SMSUSD)

Vốn hóa thị trường $ 4.06M
Khối lượng (24H) --
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.05M
Nguồn cung lưu thông 5.82M
Tổng cung 5,824,820.875338629

Vốn hoá thị trường hiện tại của Staked msUSD là $ 4.06M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SMSUSD là 5.82M, với tổng nguồn cung là 5824820.875338629. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.05M.