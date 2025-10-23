Thông tin giá theo USD của Staked IP (STIP)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 5.31 $ 5.31 $ 5.31 Thấp nhất 24H $ 5.72 $ 5.72 $ 5.72 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 5.31$ 5.31 $ 5.31 Cao nhất 24H $ 5.72$ 5.72 $ 5.72 ATH $ 15.09$ 15.09 $ 15.09 Giá thấp nhất $ 1.031$ 1.031 $ 1.031 Biến động giá (1 giờ) +0.46% Biến động giá (1D) -4.81% Biến động giá (7 ngày) -18.46% Biến động giá (7 ngày) -18.46%

Giá thời gian thực của Staked IP (STIP) là $5.39. Trong 24 giờ qua, STIP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 5.31 và cao nhất là $ 5.72, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của STIP là $ 15.09, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 1.031.

Về hiệu suất ngắn hạn, STIP đã biến động +0.46% trong 1 giờ qua, -4.81% trong 24 giờ và -18.46% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Staked IP (STIP)

Vốn hóa thị trường $ 6.96M$ 6.96M $ 6.96M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 6.96M$ 6.96M $ 6.96M Nguồn cung lưu thông 1.29M 1.29M 1.29M Tổng cung 1,291,604.456662507 1,291,604.456662507 1,291,604.456662507

Vốn hoá thị trường hiện tại của Staked IP là $ 6.96M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của STIP là 1.29M, với tổng nguồn cung là 1291604.456662507. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 6.96M.