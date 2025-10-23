Thông tin giá theo USD của Staked BITZ (SBITZ)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 34.29$ 34.29 $ 34.29 Giá thấp nhất $ 0.777131$ 0.777131 $ 0.777131 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) 0.00% Biến động giá (7 ngày) 0.00%

Giá thời gian thực của Staked BITZ (SBITZ) là $0.81633. Trong 24 giờ qua, SBITZ được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SBITZ là $ 34.29, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.777131.

Về hiệu suất ngắn hạn, SBITZ đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và 0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Staked BITZ (SBITZ)

Vốn hóa thị trường $ 43.38K$ 43.38K $ 43.38K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 35.62K$ 35.62K $ 35.62K Nguồn cung lưu thông 43.64K 43.64K 43.64K Tổng cung 43,637.438491981 43,637.438491981 43,637.438491981

Vốn hoá thị trường hiện tại của Staked BITZ là $ 43.38K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SBITZ là 43.64K, với tổng nguồn cung là 43637.438491981. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 35.62K.