Giá Staked Bank hôm nay

Giá Staked Bank (STAKE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.36% trong 24 giờ qua. Tỷ giá STAKE sang USD là $ 0 mỗi STAKE.

Staked Bank hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 9,914.19, với nguồn cung lưu hành 825.09M STAKE. Trong vòng 24 giờ qua, STAKE được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00180902, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, STAKE biến động -- trong giờ qua và +2.45% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Staked Bank (STAKE)

Vốn hóa thị trường $ 9.91K$ 9.91K $ 9.91K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 9.91K$ 9.91K $ 9.91K Nguồn cung lưu thông 825.09M 825.09M 825.09M Tổng cung 825,087,832.400349 825,087,832.400349 825,087,832.400349

Vốn hoá thị trường hiện tại của Staked Bank là $ 9.91K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của STAKE là 825.09M, với tổng nguồn cung là 825087832.400349. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.91K.