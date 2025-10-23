Thông tin giá theo USD của Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.951636 Cao nhất 24H $ 0.971412 ATH $ 1.0 Giá thấp nhất $ 0.871702 Biến động giá (1 giờ) +0.33% Biến động giá (1D) +0.01% Biến động giá (7 ngày) +0.21%

Giá thời gian thực của Staked Aria Premier Launch (STAPL) là $0.958788. Trong 24 giờ qua, STAPL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.951636 và cao nhất là $ 0.971412, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của STAPL là $ 1.0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.871702.

Về hiệu suất ngắn hạn, STAPL đã biến động +0.33% trong 1 giờ qua, +0.01% trong 24 giờ và +0.21% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Vốn hóa thị trường $ 7.84M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 7.84M Nguồn cung lưu thông 8.17M Tổng cung 8,172,108.951741127

Vốn hoá thị trường hiện tại của Staked Aria Premier Launch là $ 7.84M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của STAPL là 8.17M, với tổng nguồn cung là 8172108.951741127. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 7.84M.