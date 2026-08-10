Giá Stairway to gold hôm nay

Giá Stairway to gold (GOLD) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00232144, biến động 1.89% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GOLD sang USD là $ 0.00232144 mỗi GOLD.

Stairway to gold hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 788,209, với nguồn cung lưu hành 997.83M GOLD. Trong vòng 24 giờ qua, GOLD được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00224375 (thấp) đến $ 0.00234386 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00234395, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GOLD biến động -0.93% trong giờ qua và +17.47% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 4.07K.

Thông tin thị trường Stairway to gold (GOLD)

Vốn hóa thị trường $ 788.21K$ 788.21K $ 788.21K Khối lượng (24H) $ 4.07K$ 4.07K $ 4.07K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.32M$ 2.32M $ 2.32M Nguồn cung lưu thông 997.83M 997.83M 997.83M Tổng cung 999,993,563.589541 999,993,563.589541 999,993,563.589541

Vốn hoá thị trường hiện tại của Stairway to gold là $ 788.21K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 4.07K. Nguồn cung lưu hành của GOLD là 997.83M, với tổng nguồn cung là 999993563.589541. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.32M.