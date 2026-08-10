Giá Stabull Finance hôm nay

Giá Stabull Finance (STABUL) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00442946, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá STABUL sang USD là $ 0.00442946 mỗi STABUL.

Stabull Finance hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 44,295, với nguồn cung lưu hành 1.50M STABUL. Trong vòng 24 giờ qua, STABUL được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.19, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00442854.

Về hiệu suất ngắn hạn, STABUL biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 11.07.

Thông tin thị trường Stabull Finance (STABUL)

Vốn hóa thị trường $ 44.30K$ 44.30K $ 44.30K Khối lượng (24H) $ 11.07$ 11.07 $ 11.07 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 44.30K$ 44.30K $ 44.30K Nguồn cung lưu thông 1.50M 1.50M 1.50M Tổng cung 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Stabull Finance là $ 44.30K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 11.07. Nguồn cung lưu hành của STABUL là 1.50M, với tổng nguồn cung là 10000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 44.30K.