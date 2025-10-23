Thông tin giá theo USD của SPX6969 (SPX6969)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00302399$ 0.00302399 $ 0.00302399 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.01% Biến động giá (1D) -1.70% Biến động giá (7 ngày) -29.38% Biến động giá (7 ngày) -29.38%

Giá thời gian thực của SPX6969 (SPX6969) là --. Trong 24 giờ qua, SPX6969 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SPX6969 là $ 0.00302399, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SPX6969 đã biến động +0.01% trong 1 giờ qua, -1.70% trong 24 giờ và -29.38% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường SPX6969 (SPX6969)

Vốn hóa thị trường $ 283.29K$ 283.29K $ 283.29K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 283.29K$ 283.29K $ 283.29K Nguồn cung lưu thông 1000.00M 1000.00M 1000.00M Tổng cung 999,998,558.985071 999,998,558.985071 999,998,558.985071

Vốn hoá thị trường hiện tại của SPX6969 là $ 283.29K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SPX6969 là 1000.00M, với tổng nguồn cung là 999998558.985071. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 283.29K.