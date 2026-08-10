Giá Sparklife hôm nay

Giá Sparklife (SPS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.06% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SPS sang USD là $ 0 mỗi SPS.

Sparklife hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 23,192, với nguồn cung lưu hành 8.11B SPS. Trong vòng 24 giờ qua, SPS được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SPS biến động -0.12% trong giờ qua và -11.60% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Sparklife (SPS)

Vốn hóa thị trường $ 23.19K$ 23.19K $ 23.19K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 28.59K$ 28.59K $ 28.59K Nguồn cung lưu thông 8.11B 8.11B 8.11B Tổng cung 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Sparklife là $ 23.19K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SPS là 8.11B, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 28.59K.