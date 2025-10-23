Thông tin giá theo USD của SpaceX PreStocks (SPACEX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 189.44 $ 189.44 $ 189.44 Thấp nhất 24H $ 199.21 $ 199.21 $ 199.21 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 189.44$ 189.44 $ 189.44 Cao nhất 24H $ 199.21$ 199.21 $ 199.21 ATH $ 247.47$ 247.47 $ 247.47 Giá thấp nhất $ 183.18$ 183.18 $ 183.18 Biến động giá (1 giờ) +0.18% Biến động giá (1D) -0.65% Biến động giá (7 ngày) -3.72% Biến động giá (7 ngày) -3.72%

Giá thời gian thực của SpaceX PreStocks (SPACEX) là $196.36. Trong 24 giờ qua, SPACEX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 189.44 và cao nhất là $ 199.21, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SPACEX là $ 247.47, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 183.18.

Về hiệu suất ngắn hạn, SPACEX đã biến động +0.18% trong 1 giờ qua, -0.65% trong 24 giờ và -3.72% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường SpaceX PreStocks (SPACEX)

Vốn hóa thị trường $ 612.63K$ 612.63K $ 612.63K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 612.63K$ 612.63K $ 612.63K Nguồn cung lưu thông 3.12K 3.12K 3.12K Tổng cung 3,119.901340172 3,119.901340172 3,119.901340172

Vốn hoá thị trường hiện tại của SpaceX PreStocks là $ 612.63K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SPACEX là 3.12K, với tổng nguồn cung là 3119.901340172. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 612.63K.