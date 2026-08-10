Giá Space Nation Oikos hôm nay

Giá Space Nation Oikos (OIK) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 4.36% trong 24 giờ qua. Tỷ giá OIK sang USD là $ 0 mỗi OIK.

Space Nation Oikos hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 31,517, với nguồn cung lưu hành 346.75M OIK. Trong vòng 24 giờ qua, OIK được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.158664, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, OIK biến động -0.00% trong giờ qua và -14.96% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Space Nation Oikos (OIK)

Vốn hóa thị trường $ 31.52K$ 31.52K $ 31.52K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 90.89K$ 90.89K $ 90.89K Nguồn cung lưu thông 346.75M 346.75M 346.75M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Space Nation Oikos là $ 31.52K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của OIK là 346.75M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 90.89K.