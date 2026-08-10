Giá SOYLANA MANLETS hôm nay

Giá SOYLANA MANLETS (MANLET) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 26.07% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MANLET sang USD là $ 0 mỗi MANLET.

SOYLANA MANLETS hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 9,396.92, với nguồn cung lưu hành 992.03M MANLET. Trong vòng 24 giờ qua, MANLET được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MANLET biến động +1.58% trong giờ qua và -21.01% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường SOYLANA MANLETS (MANLET)

Vốn hóa thị trường $ 9.40K$ 9.40K $ 9.40K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 9.47K$ 9.47K $ 9.47K Nguồn cung lưu thông 992.03M 992.03M 992.03M Tổng cung 999,375,556.91779 999,375,556.91779 999,375,556.91779

Vốn hoá thị trường hiện tại của SOYLANA MANLETS là $ 9.40K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MANLET là 992.03M, với tổng nguồn cung là 999375556.91779. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.47K.