Giá SOULONSOL hôm nay

Giá SOULONSOL (SOS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SOS sang USD là $ 0 mỗi SOS.

SOULONSOL hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 74,352, với nguồn cung lưu hành 979.16M SOS. Trong vòng 24 giờ qua, SOS được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00113679, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SOS biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường SOULONSOL (SOS)

Vốn hóa thị trường $ 74.35K$ 74.35K $ 74.35K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 74.35K$ 74.35K $ 74.35K Nguồn cung lưu thông 979.16M 979.16M 979.16M Tổng cung 979,158,823.4770046 979,158,823.4770046 979,158,823.4770046

Vốn hoá thị trường hiện tại của SOULONSOL là $ 74.35K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SOS là 979.16M, với tổng nguồn cung là 979158823.4770046. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 74.35K.