Thông tin giá theo USD của SOSANA (SOSANA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.21924 $ 0.21924 $ 0.21924 Thấp nhất 24H $ 0.258448 $ 0.258448 $ 0.258448 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.21924$ 0.21924 $ 0.21924 Cao nhất 24H $ 0.258448$ 0.258448 $ 0.258448 ATH $ 0.496509$ 0.496509 $ 0.496509 Giá thấp nhất $ 0.160209$ 0.160209 $ 0.160209 Biến động giá (1 giờ) +0.54% Biến động giá (1D) +3.56% Biến động giá (7 ngày) -21.64% Biến động giá (7 ngày) -21.64%

Giá thời gian thực của SOSANA (SOSANA) là $0.244136. Trong 24 giờ qua, SOSANA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.21924 và cao nhất là $ 0.258448, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SOSANA là $ 0.496509, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.160209.

Về hiệu suất ngắn hạn, SOSANA đã biến động +0.54% trong 1 giờ qua, +3.56% trong 24 giờ và -21.64% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường SOSANA (SOSANA)

Vốn hóa thị trường $ 21.71M$ 21.71M $ 21.71M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 21.71M$ 21.71M $ 21.71M Nguồn cung lưu thông 88.89M 88.89M 88.89M Tổng cung 88,888,888.0 88,888,888.0 88,888,888.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của SOSANA là $ 21.71M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SOSANA là 88.89M, với tổng nguồn cung là 88888888.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 21.71M.