Giá Sora AI hôm nay

Giá Sora AI (SORA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.19% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SORA sang USD là $ 0 mỗi SORA.

Sora AI hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 67,656, với nguồn cung lưu hành 1.00B SORA. Trong vòng 24 giờ qua, SORA được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.02355809, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SORA biến động -- trong giờ qua và +2.40% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Sora AI (SORA)

Vốn hóa thị trường $ 67.66K$ 67.66K $ 67.66K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 67.66K$ 67.66K $ 67.66K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Sora AI là $ 67.66K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SORA là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 67.66K.