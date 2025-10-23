Thông tin giá theo USD của Songjam by Virtuals (SANG)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +2.41% Biến động giá (1D) -4.10% Biến động giá (7 ngày) -29.95% Biến động giá (7 ngày) -29.95%

Giá thời gian thực của Songjam by Virtuals (SANG) là --. Trong 24 giờ qua, SANG được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SANG là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SANG đã biến động +2.41% trong 1 giờ qua, -4.10% trong 24 giờ và -29.95% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Songjam by Virtuals (SANG)

Vốn hóa thị trường $ 34.39K$ 34.39K $ 34.39K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 62.01K$ 62.01K $ 62.01K Nguồn cung lưu thông 554.51M 554.51M 554.51M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Songjam by Virtuals là $ 34.39K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SANG là 554.51M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 62.01K.