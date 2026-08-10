Giá something to believe in hôm nay

Giá something to believe in (BELIEVE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 8.77% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BELIEVE sang USD là $ 0 mỗi BELIEVE.

something to believe in hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 352,151, với nguồn cung lưu hành 850.54M BELIEVE. Trong vòng 24 giờ qua, BELIEVE được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00271686, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BELIEVE biến động -1.61% trong giờ qua và +90.93% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 67.64K.

Thông tin thị trường something to believe in (BELIEVE)

Vốn hóa thị trường $ 352.15K$ 352.15K $ 352.15K Khối lượng (24H) $ 67.64K$ 67.64K $ 67.64K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 352.15K$ 352.15K $ 352.15K Nguồn cung lưu thông 850.54M 850.54M 850.54M Tổng cung 850,544,588.661712 850,544,588.661712 850,544,588.661712

Vốn hoá thị trường hiện tại của something to believe in là $ 352.15K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 67.64K. Nguồn cung lưu hành của BELIEVE là 850.54M, với tổng nguồn cung là 850544588.661712. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 352.15K.