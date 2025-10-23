Thông tin giá theo USD của Solotto (LOTTO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.98% Biến động giá (1D) -1.15% Biến động giá (7 ngày) -8.40% Biến động giá (7 ngày) -8.40%

Giá thời gian thực của Solotto (LOTTO) là --. Trong 24 giờ qua, LOTTO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LOTTO là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, LOTTO đã biến động +0.98% trong 1 giờ qua, -1.15% trong 24 giờ và -8.40% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Solotto (LOTTO)

Vốn hóa thị trường $ 120.15K$ 120.15K $ 120.15K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 131.12K$ 131.12K $ 131.12K Nguồn cung lưu thông 892.89M 892.89M 892.89M Tổng cung 974,408,670.561899 974,408,670.561899 974,408,670.561899

Vốn hoá thị trường hiện tại của Solotto là $ 120.15K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LOTTO là 892.89M, với tổng nguồn cung là 974408670.561899. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 131.12K.