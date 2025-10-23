Thông tin giá theo USD của SolNav AI (SOLNAV)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00638547$ 0.00638547 $ 0.00638547 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.16% Biến động giá (1D) -2.06% Biến động giá (7 ngày) -19.46% Biến động giá (7 ngày) -19.46%

Giá thời gian thực của SolNav AI (SOLNAV) là --. Trong 24 giờ qua, SOLNAV được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SOLNAV là $ 0.00638547, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SOLNAV đã biến động -0.16% trong 1 giờ qua, -2.06% trong 24 giờ và -19.46% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường SolNav AI (SOLNAV)

Vốn hóa thị trường $ 42.50K$ 42.50K $ 42.50K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 63.72K$ 63.72K $ 63.72K Nguồn cung lưu thông 99.94M 99.94M 99.94M Tổng cung 149,850,238.7725568 149,850,238.7725568 149,850,238.7725568

Vốn hoá thị trường hiện tại của SolNav AI là $ 42.50K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SOLNAV là 99.94M, với tổng nguồn cung là 149850238.7725568. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 63.72K.