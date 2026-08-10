Giá SOLdiers hôm nay

Giá SOLdiers (SOLDIERS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 31.63% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SOLDIERS sang USD là $ 0 mỗi SOLDIERS.

SOLdiers hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 108,461, với nguồn cung lưu hành 999.83M SOLDIERS. Trong vòng 24 giờ qua, SOLDIERS được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00151635, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SOLDIERS biến động -8.17% trong giờ qua và +28.73% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 93.70K.

Thông tin thị trường SOLdiers (SOLDIERS)

Vốn hóa thị trường $ 108.46K$ 108.46K $ 108.46K Khối lượng (24H) $ 93.70K$ 93.70K $ 93.70K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 108.46K$ 108.46K $ 108.46K Nguồn cung lưu thông 999.83M 999.83M 999.83M Tổng cung 999,826,135.954248 999,826,135.954248 999,826,135.954248

Vốn hoá thị trường hiện tại của SOLdiers là $ 108.46K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 93.70K. Nguồn cung lưu hành của SOLDIERS là 999.83M, với tổng nguồn cung là 999826135.954248. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 108.46K.