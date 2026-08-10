Giá solanaclawd hôm nay

Giá solanaclawd (CLAWD) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 4.06% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CLAWD sang USD là $ 0 mỗi CLAWD.

solanaclawd hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 49,944, với nguồn cung lưu hành 775.13M CLAWD. Trong vòng 24 giờ qua, CLAWD được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CLAWD biến động +1.59% trong giờ qua và +24.04% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường solanaclawd (CLAWD)

Vốn hóa thị trường $ 49.94K$ 49.94K $ 49.94K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 49.94K$ 49.94K $ 49.94K Nguồn cung lưu thông 775.13M 775.13M 775.13M Tổng cung 775,125,522.756292 775,125,522.756292 775,125,522.756292

Vốn hoá thị trường hiện tại của solanaclawd là $ 49.94K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CLAWD là 775.13M, với tổng nguồn cung là 775125522.756292. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 49.94K.