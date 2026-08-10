Giá Solana Swap hôm nay

Giá Solana Swap (SOS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.54% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SOS sang USD là $ 0 mỗi SOS.

Solana Swap hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 162,341, với nguồn cung lưu hành 1.00B SOS. Trong vòng 24 giờ qua, SOS được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 5.69, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SOS biến động -0.18% trong giờ qua và +11.41% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 544.87.

Thông tin thị trường Solana Swap (SOS)

Vốn hóa thị trường $ 162.34K$ 162.34K $ 162.34K Khối lượng (24H) $ 544.87$ 544.87 $ 544.87 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 162.34K$ 162.34K $ 162.34K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Solana Swap là $ 162.34K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 544.87. Nguồn cung lưu hành của SOS là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 162.34K.