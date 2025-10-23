Thông tin giá theo USD của Solana Stock Index (SSX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00575945$ 0.00575945 $ 0.00575945 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.40% Biến động giá (1D) -7.82% Biến động giá (7 ngày) -39.90% Biến động giá (7 ngày) -39.90%

Giá thời gian thực của Solana Stock Index (SSX) là --. Trong 24 giờ qua, SSX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SSX là $ 0.00575945, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SSX đã biến động -0.40% trong 1 giờ qua, -7.82% trong 24 giờ và -39.90% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Solana Stock Index (SSX)

Vốn hóa thị trường $ 686.71K$ 686.71K $ 686.71K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 686.71K$ 686.71K $ 686.71K Nguồn cung lưu thông 982.10M 982.10M 982.10M Tổng cung 982,098,584.799377 982,098,584.799377 982,098,584.799377

Vốn hoá thị trường hiện tại của Solana Stock Index là $ 686.71K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SSX là 982.10M, với tổng nguồn cung là 982098584.799377. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 686.71K.