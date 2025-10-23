Thông tin giá theo USD của Solana Social Explorer (SSE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.0339632$ 0.0339632 $ 0.0339632 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.82% Biến động giá (1D) -4.11% Biến động giá (7 ngày) -12.13% Biến động giá (7 ngày) -12.13%

Giá thời gian thực của Solana Social Explorer (SSE) là --. Trong 24 giờ qua, SSE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SSE là $ 0.0339632, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SSE đã biến động +0.82% trong 1 giờ qua, -4.11% trong 24 giờ và -12.13% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Solana Social Explorer (SSE)

Vốn hóa thị trường $ 436.76K$ 436.76K $ 436.76K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 436.76K$ 436.76K $ 436.76K Nguồn cung lưu thông 1000.00M 1000.00M 1000.00M Tổng cung 999,997,589.62 999,997,589.62 999,997,589.62

Vốn hoá thị trường hiện tại của Solana Social Explorer là $ 436.76K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SSE là 1000.00M, với tổng nguồn cung là 999997589.62. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 436.76K.