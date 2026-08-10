Giá Solana Fork Staccana hôm nay

Giá Solana Fork Staccana (STACCANA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.23% trong 24 giờ qua. Tỷ giá STACCANA sang USD là $ 0 mỗi STACCANA.

Solana Fork Staccana hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 446,399, với nguồn cung lưu hành 998.86M STACCANA. Trong vòng 24 giờ qua, STACCANA được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00104915, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, STACCANA biến động +0.01% trong giờ qua và +1.85% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 677.85.

Thông tin thị trường Solana Fork Staccana (STACCANA)

Vốn hóa thị trường $ 446.40K$ 446.40K $ 446.40K Khối lượng (24H) $ 677.85$ 677.85 $ 677.85 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 446.40K$ 446.40K $ 446.40K Nguồn cung lưu thông 998.86M 998.86M 998.86M Tổng cung 998,858,162.622895 998,858,162.622895 998,858,162.622895

Vốn hoá thị trường hiện tại của Solana Fork Staccana là $ 446.40K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 677.85. Nguồn cung lưu hành của STACCANA là 998.86M, với tổng nguồn cung là 998858162.622895. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 446.40K.