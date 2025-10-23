Thông tin giá theo USD của SocialCrab (SCRB)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.35% Biến động giá (1D) -5.92% Biến động giá (7 ngày) -13.36% Biến động giá (7 ngày) -13.36%

Giá thời gian thực của SocialCrab (SCRB) là --. Trong 24 giờ qua, SCRB được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SCRB là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SCRB đã biến động +0.35% trong 1 giờ qua, -5.92% trong 24 giờ và -13.36% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường SocialCrab (SCRB)

Vốn hóa thị trường $ 111.79K$ 111.79K $ 111.79K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 111.79K$ 111.79K $ 111.79K Nguồn cung lưu thông 999.97M 999.97M 999.97M Tổng cung 999,974,420.9766358 999,974,420.9766358 999,974,420.9766358

Vốn hoá thị trường hiện tại của SocialCrab là $ 111.79K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SCRB là 999.97M, với tổng nguồn cung là 999974420.9766358. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 111.79K.