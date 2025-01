Social Swap (SST) là gì

Socialswap.io is a decentralized exchange based on the tron blockchain, aiming to provide fast & small fee trades due to a bigger provided liquity on the dex. The native token of the platform is $SST (Socialswap Token) and can be used for various usecases, such as the solo staking pool, various community pools (Meetup & Travel ,Merch/Beverage Rewards ) & more. Focus of the whole project is very community based on: Feedback, Meetup/Events, Livecalls & more. You can also see that factor in the 10% referral reward that you can gain. Security Audits: -Certik -Turingpoint Upcoming features very soon: -Aggregator trades -Limit order trades -$SST Solo Auto staking Pool

MEXC là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu được tin tưởng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. MEXC nổi tiếng với nhiều lựa chọn token nhất, niêm yết token nhanh nhất và phí giao dịch thấp nhất thị trường. Tham gia MEXC ngay để trải nghiệm thanh khoản hàng đầu và mức phí cạnh tranh nhất thị trường!

Nguồn tham khảo Social Swap (SST) Website chính thức