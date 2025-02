Snibbu the Crab (SNIBBU) là gì

We have taken over all 3 projects of the market memes - SNIBBU, DODO and BOBO - they're a very strong meme within the crypto industry as they're always relevant to the market price action - upwards momentum (MUMU), downwards momentum (BOBO), sideways (SNIBBU) and crazy events (DODO). We are aiming at building a very strong community across all 3 tokens and we are working with the very well established team of MUMU to weave in our narrative and provide a welcoming platform for anyone new to crypto, as well as OGs.

MEXC là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu được tin tưởng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. MEXC nổi tiếng với nhiều lựa chọn token nhất, niêm yết token nhanh nhất và phí giao dịch thấp nhất thị trường. Tham gia MEXC ngay để trải nghiệm thanh khoản hàng đầu và mức phí cạnh tranh nhất thị trường!

Nguồn tham khảo Snibbu the Crab (SNIBBU) Website chính thức