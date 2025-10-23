Thông tin giá theo USD của SMP7700 (SMP)

Giá thời gian thực của SMP7700 (SMP) là --. Trong 24 giờ qua, SMP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SMP là $ 0.00239094, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SMP đã biến động -3.16% trong 1 giờ qua, -6.77% trong 24 giờ và -3.62% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường SMP7700 (SMP)

Vốn hoá thị trường hiện tại của SMP7700 là $ 144.38K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SMP là 990.05M, với tổng nguồn cung là 990046623.5677253. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 144.38K.