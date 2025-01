Smol Bun (BUN) là gì

BUN began as a test token and has evolved into a community-driven meme token centered around the concept of a small rabbit — “tis ist de smollest bun on Solana.” The smol rabbit is more than a symbol; it reflects the project's inclusive and playful spirit. BUN encourages collaboration and fun among its community members, promoting decentralized participation and engagement within the Solana ecosystem.

Nguồn tham khảo Smol Bun (BUN) Website chính thức