Giá Smoking Chicken Fish hôm nay

Giá Smoking Chicken Fish (SCF) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.83% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SCF sang USD là $ 0 mỗi SCF.

Smoking Chicken Fish hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 386,111, với nguồn cung lưu hành 999.75M SCF. Trong vòng 24 giờ qua, SCF được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.145357, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SCF biến động +0.11% trong giờ qua và +15.70% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.26K.

Thông tin thị trường Smoking Chicken Fish (SCF)

Vốn hóa thị trường $ 386.11K$ 386.11K $ 386.11K Khối lượng (24H) $ 1.26K$ 1.26K $ 1.26K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 386.11K$ 386.11K $ 386.11K Nguồn cung lưu thông 999.75M 999.75M 999.75M Tổng cung 999,754,549.510974 999,754,549.510974 999,754,549.510974

Vốn hoá thị trường hiện tại của Smoking Chicken Fish là $ 386.11K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.26K. Nguồn cung lưu hành của SCF là 999.75M, với tổng nguồn cung là 999754549.510974. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 386.11K.