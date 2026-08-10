Giá Smiley Coin hôm nay

Giá Smiley Coin (SMILEY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.65% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SMILEY sang USD là $ 0 mỗi SMILEY.

Smiley Coin hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 259,205, với nguồn cung lưu hành 420,690.00T SMILEY. Trong vòng 24 giờ qua, SMILEY được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SMILEY biến động +0.14% trong giờ qua và +2.38% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Smiley Coin (SMILEY)

Vốn hóa thị trường $ 259.21K$ 259.21K $ 259.21K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 259.21K$ 259.21K $ 259.21K Nguồn cung lưu thông 420,690.00T 420,690.00T 420,690.00T Tổng cung 4.2069e+17 4.2069e+17 4.2069e+17

Vốn hoá thị trường hiện tại của Smiley Coin là $ 259.21K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SMILEY là 420,690.00T, với tổng nguồn cung là 4.2069e+17. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 259.21K.