Thông tin giá theo USD của Slap cat (SLAP)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) +0.77% Biến động giá (7 ngày) -4.59% Biến động giá (7 ngày) -4.59%

Giá thời gian thực của Slap cat (SLAP) là --. Trong 24 giờ qua, SLAP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SLAP là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SLAP đã biến động -- trong 1 giờ qua, +0.77% trong 24 giờ và -4.59% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Slap cat (SLAP)

Vốn hóa thị trường $ 15.28K$ 15.28K $ 15.28K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 15.28K$ 15.28K $ 15.28K Nguồn cung lưu thông 998.32M 998.32M 998.32M Tổng cung 998,318,382.56712 998,318,382.56712 998,318,382.56712

Vốn hoá thị trường hiện tại của Slap cat là $ 15.28K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SLAP là 998.32M, với tổng nguồn cung là 998318382.56712. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 15.28K.