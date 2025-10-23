Thông tin giá theo USD của SkyAI (SKYAI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.02272248 Cao nhất 24H $ 0.02578709 ATH $ 0.09237 Giá thấp nhất $ 0.01433298 Biến động giá (1 giờ) +0.62% Biến động giá (1D) +0.62% Biến động giá (7 ngày) -26.24%

Giá thời gian thực của SkyAI (SKYAI) là $0.02347457. Trong 24 giờ qua, SKYAI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.02272248 và cao nhất là $ 0.02578709, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SKYAI là $ 0.09237, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.01433298.

Về hiệu suất ngắn hạn, SKYAI đã biến động +0.62% trong 1 giờ qua, +0.62% trong 24 giờ và -26.24% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường SkyAI (SKYAI)

Vốn hóa thị trường $ 23.47M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 23.47M Nguồn cung lưu thông 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của SkyAI là $ 23.47M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SKYAI là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 23.47M.