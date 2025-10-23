Thông tin giá theo USD của Sky Coin (XSO)

Giá thời gian thực của Sky Coin (XSO) là $0.00017888. Trong 24 giờ qua, XSO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00017888 và cao nhất là $ 0.00017888, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của XSO là $ 0.00017889, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00010586.

Về hiệu suất ngắn hạn, XSO đã biến động -- trong 1 giờ qua, -0.00% trong 24 giờ và +1.17% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Sky Coin (XSO)

Vốn hoá thị trường hiện tại của Sky Coin là $ 178.88M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của XSO là 1.00T, với tổng nguồn cung là 1000000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 178.88M.