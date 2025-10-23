Thông tin giá theo USD của Skully (SKULLY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -5.02% Biến động giá (7 ngày) -5.02%

Giá thời gian thực của Skully (SKULLY) là --. Trong 24 giờ qua, SKULLY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SKULLY là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SKULLY đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -5.02% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Skully (SKULLY)

Vốn hóa thị trường $ 103.53K$ 103.53K $ 103.53K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 130.12K$ 130.12K $ 130.12K Nguồn cung lưu thông 778.56M 778.56M 778.56M Tổng cung 978,558,324.0 978,558,324.0 978,558,324.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Skully là $ 103.53K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SKULLY là 778.56M, với tổng nguồn cung là 978558324.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 130.12K.