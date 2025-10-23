Thông tin giá theo USD của Skull of Pepe Token (SKOP)

Giá thời gian thực của Skull of Pepe Token (SKOP) là $0.00623359. Trong 24 giờ qua, SKOP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00621478 và cao nhất là $ 0.00633671, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SKOP là $ 0.142385, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00619938.

Về hiệu suất ngắn hạn, SKOP đã biến động -0.29% trong 1 giờ qua, -1.33% trong 24 giờ và -3.60% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Skull of Pepe Token (SKOP)

Vốn hoá thị trường hiện tại của Skull of Pepe Token là $ 935.03K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SKOP là 150.00M, với tổng nguồn cung là 150000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 935.03K.