Giá SKS Cartoon hôm nay

Giá SKS Cartoon (SKS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 38.12% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SKS sang USD là $ 0 mỗi SKS.

SKS Cartoon hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 43,695, với nguồn cung lưu hành 999.24M SKS. Trong vòng 24 giờ qua, SKS được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SKS biến động -4.49% trong giờ qua và +35.14% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường SKS Cartoon (SKS)

Vốn hóa thị trường $ 43.70K$ 43.70K $ 43.70K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 43.70K$ 43.70K $ 43.70K Nguồn cung lưu thông 999.24M 999.24M 999.24M Tổng cung 999,239,208.6809688 999,239,208.6809688 999,239,208.6809688

Vốn hoá thị trường hiện tại của SKS Cartoon là $ 43.70K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SKS là 999.24M, với tổng nguồn cung là 999239208.6809688. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 43.70K.