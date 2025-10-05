Thông tin giá theo USD của Skillful AI (SKAI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00179743 Cao nhất 24H $ 0.00183244 ATH $ 0.252674 Giá thấp nhất $ 0.00113594 Biến động giá (1 giờ) -0.05% Biến động giá (1D) -0.68% Biến động giá (7 ngày) -6.47%

Giá thời gian thực của Skillful AI (SKAI) là $0.00181754. Trong 24 giờ qua, SKAI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00179743 và cao nhất là $ 0.00183244, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SKAI là $ 0.252674, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00113594.

Về hiệu suất ngắn hạn, SKAI đã biến động -0.05% trong 1 giờ qua, -0.68% trong 24 giờ và -6.47% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Skillful AI (SKAI)

Vốn hóa thị trường $ 206.16K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.82M Nguồn cung lưu thông 113.37M Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Skillful AI là $ 206.16K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SKAI là 113.37M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.82M.