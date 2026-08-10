Giá Skate hôm nay

Giá Skate (SKATE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.82% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SKATE sang USD là $ 0 mỗi SKATE.

Skate hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 940,938, với nguồn cung lưu hành 134.14M SKATE. Trong vòng 24 giờ qua, SKATE được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.130825, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SKATE biến động -- trong giờ qua và +15.80% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 61.88.

Thông tin thị trường Skate (SKATE)

Vốn hóa thị trường $ 940.94K$ 940.94K $ 940.94K Khối lượng (24H) $ 61.88$ 61.88 $ 61.88 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 940.94K$ 940.94K $ 940.94K Nguồn cung lưu thông 134.14M 134.14M 134.14M Tổng cung 999,999,944.7648815 999,999,944.7648815 999,999,944.7648815

Vốn hoá thị trường hiện tại của Skate là $ 940.94K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 61.88. Nguồn cung lưu hành của SKATE là 134.14M, với tổng nguồn cung là 999999944.7648815. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 940.94K.