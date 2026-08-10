Giá Singularity Finance hôm nay

Giá Singularity Finance (SFI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00436892, biến động 15.12% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SFI sang USD là $ 0.00436892 mỗi SFI.

Singularity Finance hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 2,184,449, với nguồn cung lưu hành 84.53M SFI. Trong vòng 24 giờ qua, SFI được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0036037 (thấp) đến $ 0.00425802 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.204218, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00326443.

Về hiệu suất ngắn hạn, SFI biến động +21.06% trong giờ qua và +17.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 3.52K.

Thông tin thị trường Singularity Finance (SFI)

Vốn hóa thị trường $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Khối lượng (24H) $ 3.52K$ 3.52K $ 3.52K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Nguồn cung lưu thông 84.53M 84.53M 84.53M Tổng cung 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Singularity Finance là $ 2.18M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 3.52K. Nguồn cung lưu hành của SFI là 84.53M, với tổng nguồn cung là 500000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.18M.