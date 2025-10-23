Thông tin giá theo USD của SIMPS ON SOL (SIMP)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00107703$ 0.00107703 $ 0.00107703 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -0.62% Biến động giá (7 ngày) -12.01% Biến động giá (7 ngày) -12.01%

Giá thời gian thực của SIMPS ON SOL (SIMP) là --. Trong 24 giờ qua, SIMP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SIMP là $ 0.00107703, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SIMP đã biến động -- trong 1 giờ qua, -0.62% trong 24 giờ và -12.01% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường SIMPS ON SOL (SIMP)

Vốn hóa thị trường $ 8.63K$ 8.63K $ 8.63K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.63K$ 8.63K $ 8.63K Nguồn cung lưu thông 999.99M 999.99M 999.99M Tổng cung 999,988,401.547644 999,988,401.547644 999,988,401.547644

Vốn hoá thị trường hiện tại của SIMPS ON SOL là $ 8.63K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SIMP là 999.99M, với tổng nguồn cung là 999988401.547644. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.63K.