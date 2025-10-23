Thông tin giá theo USD của Silensio (SILEN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00154914$ 0.00154914 $ 0.00154914 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) 0.00% Biến động giá (7 ngày) -1.98% Biến động giá (7 ngày) -1.98%

Giá thời gian thực của Silensio (SILEN) là --. Trong 24 giờ qua, SILEN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SILEN là $ 0.00154914, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SILEN đã biến động -- trong 1 giờ qua, 0.00% trong 24 giờ và -1.98% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Silensio (SILEN)

Vốn hóa thị trường $ 10.58K$ 10.58K $ 10.58K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 11.42K$ 11.42K $ 11.42K Nguồn cung lưu thông 926.66M 926.66M 926.66M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Silensio là $ 10.58K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SILEN là 926.66M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 11.42K.