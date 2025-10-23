Thông tin giá theo USD của SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.0001393, Cao nhất 24H $ 0.00014898, ATH $ 0.00050828, Giá thấp nhất $ 0.0001393, Biến động giá (1 giờ) -0.55%, Biến động giá (1D) -4.91%, Biến động giá (7 ngày) -14.15%

Giá thời gian thực của SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ) là $0.00014117. Trong 24 giờ qua, RIZZ được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0001393 và cao nhất là $ 0.00014898, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của RIZZ là $ 0.00050828, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0001393.

Về hiệu suất ngắn hạn, RIZZ đã biến động -0.55% trong 1 giờ qua, -4.91% trong 24 giờ và -14.15% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner (RIZZ)

Vốn hóa thị trường $ 130.26K, Khối lượng (24H) --, Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 130.26K, Nguồn cung lưu thông 922.73M, Tổng cung 922,733,169.956641

Vốn hoá thị trường hiện tại của SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner là $ 130.26K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RIZZ là 922.73M, với tổng nguồn cung là 922733169.956641. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 130.26K.