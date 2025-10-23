Thông tin giá theo USD của Sigma Music (FAN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -6.27% Biến động giá (7 ngày) -6.27%

Giá thời gian thực của Sigma Music (FAN) là --. Trong 24 giờ qua, FAN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FAN là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FAN đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -6.27% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Sigma Music (FAN)

Vốn hóa thị trường $ 15.36K$ 15.36K $ 15.36K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 23.33K$ 23.33K $ 23.33K Nguồn cung lưu thông 658.34M 658.34M 658.34M Tổng cung 999,988,780.869021 999,988,780.869021 999,988,780.869021

Vốn hoá thị trường hiện tại của Sigma Music là $ 15.36K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FAN là 658.34M, với tổng nguồn cung là 999988780.869021. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 23.33K.