Thông tin giá theo USD của Sigma Boy (SIGMABOY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -3.11% Biến động giá (7 ngày) -3.11%

Giá thời gian thực của Sigma Boy (SIGMABOY) là --. Trong 24 giờ qua, SIGMABOY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SIGMABOY là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SIGMABOY đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -3.11% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Sigma Boy (SIGMABOY)

Vốn hóa thị trường $ 8.71K$ 8.71K $ 8.71K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.71K$ 8.71K $ 8.71K Nguồn cung lưu thông 999.40M 999.40M 999.40M Tổng cung 999,396,410.324239 999,396,410.324239 999,396,410.324239

Vốn hoá thị trường hiện tại của Sigma Boy là $ 8.71K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SIGMABOY là 999.40M, với tổng nguồn cung là 999396410.324239. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.71K.