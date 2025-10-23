Thông tin giá theo USD của Sigma bnb USD (BNBUSD)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.999838 Thấp nhất 24H $ 1.0 Cao nhất 24H $ 0.999838 $ 1.0 ATH $ 1.009 Giá thấp nhất $ 0.998475 Biến động giá (1 giờ) -0.00% Biến động giá (1D) -0.01% Biến động giá (7 ngày) +0.04%

Giá thời gian thực của Sigma bnb USD (BNBUSD) là $0.999959. Trong 24 giờ qua, BNBUSD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.999838 và cao nhất là $ 1.0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BNBUSD là $ 1.009, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.998475.

Về hiệu suất ngắn hạn, BNBUSD đã biến động -0.00% trong 1 giờ qua, -0.01% trong 24 giờ và +0.04% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Sigma bnb USD (BNBUSD)

Vốn hóa thị trường $ 1.95M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.95M Nguồn cung lưu thông 1.95M Tổng cung 1,948,542.190282065

Vốn hoá thị trường hiện tại của Sigma bnb USD là $ 1.95M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BNBUSD là 1.95M, với tổng nguồn cung là 1948542.190282065. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.95M.