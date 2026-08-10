Giá Shit Piss Skin Can hôm nay

Giá Shit Piss Skin Can (SPSC) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 3.96% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SPSC sang USD là $ 0 mỗi SPSC.

Shit Piss Skin Can hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 143,881, với nguồn cung lưu hành 999.86M SPSC. Trong vòng 24 giờ qua, SPSC được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.01662425, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SPSC biến động +0.66% trong giờ qua và -3.92% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 25.68K.

Thông tin thị trường Shit Piss Skin Can (SPSC)

Vốn hóa thị trường $ 143.88K$ 143.88K $ 143.88K Khối lượng (24H) $ 25.68K$ 25.68K $ 25.68K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 143.88K$ 143.88K $ 143.88K Nguồn cung lưu thông 999.86M 999.86M 999.86M Tổng cung 999,856,361.734144 999,856,361.734144 999,856,361.734144

Vốn hoá thị trường hiện tại của Shit Piss Skin Can là $ 143.88K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 25.68K. Nguồn cung lưu hành của SPSC là 999.86M, với tổng nguồn cung là 999856361.734144. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 143.88K.