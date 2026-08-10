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Giá Shibu theo thời gian thực hôm nay là 0 USD. Vốn hoá thị trường của SHIBU là 179,625 USD. Theo dõi cập nhật giá SHIBU sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Shibu theo thời gian thực hôm nay là 0 USD. Vốn hoá thị trường của SHIBU là 179,625 USD. Theo dõi cập nhật giá SHIBU sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Shibu (SHIBU)

Chưa niêm yết

Giá theo thời gian thực 1 SHIBU sang USD

$0.0001774
$0.0001774$0.0001774
+0.25%1D
mexc
Dữ liệu token này được lấy từ bên thứ ba. MEXC chỉ đóng vai trò tổng hợp thông tin. Khám phá các token được niêm yết khác trên thị trường MEXC Spot!
USD
Biểu đồ giá Shibu (SHIBU) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 06:21:36 (UTC+8)

Giá Shibu hôm nay

Giá Shibu (SHIBU) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 44.46% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SHIBU sang USD là $ 0 mỗi SHIBU.

Shibu hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 179,625, với nguồn cung lưu hành 997.45M SHIBU. Trong vòng 24 giờ qua, SHIBU được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.01318311, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SHIBU biến động +6.40% trong giờ qua và +120.21% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 17.06K.

Thông tin thị trường Shibu (SHIBU)

$ 179.63K
$ 179.63K$ 179.63K

$ 17.06K
$ 17.06K$ 17.06K

$ 179.63K
$ 179.63K$ 179.63K

997.45M
997.45M 997.45M

997,446,300.6429684
997,446,300.6429684 997,446,300.6429684

Vốn hoá thị trường hiện tại của Shibu là $ 179.63K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 17.06K. Nguồn cung lưu hành của SHIBU là 997.45M, với tổng nguồn cung là 997446300.6429684. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 179.63K.

Lịch sử giá Shibu theo USD

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0
$ 0$ 0
Thấp nhất 24H
$ 0
$ 0$ 0
Cao nhất 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01318311
$ 0.01318311$ 0.01318311

$ 0
$ 0$ 0

+6.40%

+44.46%

+120.21%

+120.21%

Lịch sử giá theo USD của Shibu (SHIBU)

Trong hôm nay, biến động giá của Shibu/USD là $ 0.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của Shibu/USD là $ 0.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của Shibu/USD là $ 0.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của Shibu/USD là $ 0.

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ 0+44.46%
30 ngày$ 0+209.77%
60 ngày$ 0+484.86%
90 ngày$ 0--

Dự đoán giá Shibu

Dự đoán giá Shibu (SHIBU) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của SHIBU vào năm 2030 là $ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Shibu (SHIBU) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Shibu có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt $ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Shibu sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá SHIBU cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Shibu.

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Nguồn tham khảo Shibu (SHIBU)

Website chính thức

Danh mục :

Dog-ThemedMemePump.fun Ecosystem

Giới thiệu Shibu

Doge Mascot Shibu là gì?

Dự án này được nghệ sĩ và nhà sáng tạo của Neiro và Kabosu Fantoumi ủng hộ. Tác phẩm nghệ thuật của cô ấy chính là cuộc sống của cô ấy, và cô ấy chia sẻ điều đó bằng cách sáng tác các cuốn sách dành cho trẻ em sử dụng những đồng tiền nổi tiếng như Neiro, Kobosu và Doge. Cô ấy lan tỏa niềm vui qua những cuốn sách của mình đến trẻ em trên khắp thế giới, đồng thời vẫn giáo dục các em về không gian Crypto. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp cận được nhiều đối tượng khác nhau hơn nữa với Shibu, điều mà chưa đồng tiền nào từng làm được.

Giá hôm nay của Shibu (SHIBU) là bao nhiêu?

Giá thực tế là ₫, phản ánh biến động giá trong 24 giờ qua là 44.45%. Con số này được tính toán lại vài giây một lần để phản ánh giao dịch theo thời gian thực trên các thị trường toàn cầu.

Có bao nhiêu token của SHIBU đang lưu hành?

Số lượng token đang lưu hành của SHIBU là 997446300.6429684, thể hiện số lượng hiện đang được công chúng nắm giữ. Số lượng token lưu hành ảnh hưởng đến việc xác định giá và vốn hóa thị trường, đặc biệt đối với các tài sản mới nổi.

Có bao nhiêu người nắm giữ hiện đang sở hữu Shibu?

Ước tính có khoảng -- người nắm giữ độc lập của SHIBU trên các mạng lưới được hỗ trợ. Số lượng người nắm giữ ngày càng tăng thường cho thấy sự gia tăng mức độ áp dụng và sự quan tâm dài hạn đối với tài sản này.

Vốn hóa thị trường của Shibu hôm nay là bao nhiêu?

Vốn hóa thị trường đạt ₫4731421060.237500000, đưa Shibu xếp hạng #4889 trên toàn thế giới. Vốn hóa thị trường giúp nhà đầu tư hiểu rõ về quy mô tương đối và mức độ trưởng thành của tài sản so với các tài sản khác.

Giao dịch của SHIBU hôm nay diễn ra sôi động như thế nào?

Trong 24 giờ qua, token này đã ghi nhận khối lượng giao dịch là ₫--. Khối lượng giao dịch cao thường đi kèm với thanh khoản mạnh hơn và sự tham gia đông đảo của nhà giao dịch.

Điều gì đang thúc đẩy biến động gần đây của Shibu?

Biến động giá gần đây ở mức 44.45% trong 24 giờ qua chịu ảnh hưởng bởi tâm lý thị trường, hành vi của nhà đầu tư, hiệu suất chung của cả phân khúc trong Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Pump.fun Ecosystem, cũng như các cập nhật từ hệ sinh thái --. Những tin tức nóng hổi hoặc sự gia tăng hứng thú giao dịch cũng có thể góp phần vào điều này.

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Shibu

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 06:21:36 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Shibu (SHIBU)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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