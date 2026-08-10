Doge Mascot Shibu là gì?

Dự án này được nghệ sĩ và nhà sáng tạo của Neiro và Kabosu Fantoumi ủng hộ. Tác phẩm nghệ thuật của cô ấy chính là cuộc sống của cô ấy, và cô ấy chia sẻ điều đó bằng cách sáng tác các cuốn sách dành cho trẻ em sử dụng những đồng tiền nổi tiếng như Neiro, Kobosu và Doge. Cô ấy lan tỏa niềm vui qua những cuốn sách của mình đến trẻ em trên khắp thế giới, đồng thời vẫn giáo dục các em về không gian Crypto. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp cận được nhiều đối tượng khác nhau hơn nữa với Shibu, điều mà chưa đồng tiền nào từng làm được.

Giá hôm nay của Shibu (SHIBU) là bao nhiêu?

Giá thực tế là ₫, phản ánh biến động giá trong 24 giờ qua là 44.45%. Con số này được tính toán lại vài giây một lần để phản ánh giao dịch theo thời gian thực trên các thị trường toàn cầu.

Có bao nhiêu token của SHIBU đang lưu hành?

Số lượng token đang lưu hành của SHIBU là 997446300.6429684, thể hiện số lượng hiện đang được công chúng nắm giữ. Số lượng token lưu hành ảnh hưởng đến việc xác định giá và vốn hóa thị trường, đặc biệt đối với các tài sản mới nổi.

Có bao nhiêu người nắm giữ hiện đang sở hữu Shibu?

Ước tính có khoảng -- người nắm giữ độc lập của SHIBU trên các mạng lưới được hỗ trợ. Số lượng người nắm giữ ngày càng tăng thường cho thấy sự gia tăng mức độ áp dụng và sự quan tâm dài hạn đối với tài sản này.

Vốn hóa thị trường của Shibu hôm nay là bao nhiêu?

Vốn hóa thị trường đạt ₫4731421060.237500000, đưa Shibu xếp hạng #4889 trên toàn thế giới. Vốn hóa thị trường giúp nhà đầu tư hiểu rõ về quy mô tương đối và mức độ trưởng thành của tài sản so với các tài sản khác.

Giao dịch của SHIBU hôm nay diễn ra sôi động như thế nào?

Trong 24 giờ qua, token này đã ghi nhận khối lượng giao dịch là ₫--. Khối lượng giao dịch cao thường đi kèm với thanh khoản mạnh hơn và sự tham gia đông đảo của nhà giao dịch.

Điều gì đang thúc đẩy biến động gần đây của Shibu?

Biến động giá gần đây ở mức 44.45% trong 24 giờ qua chịu ảnh hưởng bởi tâm lý thị trường, hành vi của nhà đầu tư, hiệu suất chung của cả phân khúc trong Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Pump.fun Ecosystem, cũng như các cập nhật từ hệ sinh thái --. Những tin tức nóng hổi hoặc sự gia tăng hứng thú giao dịch cũng có thể góp phần vào điều này.